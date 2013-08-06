أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملات لمراقبة الأسماك الطازجة والمدخنة والمملحة بالإسكندرية

Google+ Print
حملات لمراقبة الأسماك الطازجة والمدخنة والمملحة بالإسكندرية حملات لمراقبة الأسماك الطازجة والمدخنة والمملحة بالإسكندرية

تقوم مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ عدد من الحملات تستمر طوال أيام عيد الفطر المبارك، تستهدف محال وأسواق بيع الأسماك الطازجة والمدخنة والمملحة، للتأكد من صلاحية المعروض منها للاستهلاك الآدمى، وضبط وإعدام الكميات التالفة والغير صالحة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرح القائم بتسيير الأعمال بالمديرية الدكتور محمد بهاء عبد المنعم بأن الحملات ستشمل أيضا محال بيع اللحوم البلدية والمستوردة بالأسواق العامة، وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن.

وأضاف أنه تقرر قيام المفتشين التابعين للمديرية بالمرور على مجازر اللحوم والدواجن للتأكد من استمرار عملها بكفاءة للمساهمة فى توفير اللحوم الحمراء والبيضاء بالأسواق فى نطاق المحافظة بالأسعار المناسبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365