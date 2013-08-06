حملات لمراقبة الأسماك الطازجة والمدخنة والمملحة بالإسكندرية

تقوم مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ عدد من الحملات تستمر طوال أيام عيد الفطر المبارك، تستهدف محال وأسواق بيع الأسماك الطازجة والمدخنة والمملحة، للتأكد من صلاحية المعروض منها للاستهلاك الآدمى، وضبط وإعدام الكميات التالفة والغير صالحة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرح القائم بتسيير الأعمال بالمديرية الدكتور محمد بهاء عبد المنعم بأن الحملات ستشمل أيضا محال بيع اللحوم البلدية والمستوردة بالأسواق العامة، وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن.

وأضاف أنه تقرر قيام المفتشين التابعين للمديرية بالمرور على مجازر اللحوم والدواجن للتأكد من استمرار عملها بكفاءة للمساهمة فى توفير اللحوم الحمراء والبيضاء بالأسواق فى نطاق المحافظة بالأسعار المناسبة.