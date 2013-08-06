بالصور نجوم هوليوود مع اطفالهم في العرض الأول لفيلم ديزني Planes

كتب : إنجي رأفت منذ 12 دقيقة

حضر عدد كبير من نجوم و نجمات هوليوود، العرض الأول لفيلم Planes، مع اطفالهم، للاستمتاع بالفيلم، خاصة أنه من إنتاج شركة ديزني.

وتألقت الممثلة هيلاري داف في العرض الأول للفيلم، حيث ارتدت شورت أسود، وحذاء "كعب عالي" وعقد ضخم مصنوع في مصر، وظهرت مع ابنها "لوكا" الذي يبلغ عمره عام.

وحضرت الممثلة آشلي سيمسون، العرض الأول للفيلم، مع ابنها "برونكس"، الذي يبلغ عمره 4 سنوات، وارتدت فستان أسود قصير، وحذاء أسود.

كما حضرت الممثلة كيري هاتشر، مع ابنتها "إيميرسون تيني" ،وارتدت فستان أبيض قصير.

وظهر عدد آخر من الممثلين مع أطفالهم، مثل جاسون بريستلي، وأنطوني إدوارد.

الفيلم من إخراج كلاي هال، وبطولة دان كوك، وستيسي كيش، و براد جاريت، ومن المنتظر أن يتم عرضه في 9 أغسطس المقبل، بجميع دور العرض الأمريكية.