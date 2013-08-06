بصيرة: عدد وزراء التعليم العالى بعد ثورة يناير يماثل عددهم فى 20 عاما

أعلن المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" عن أحدث الأرقام ضمن سلسلة الأرقام المهمة التى يصدرها "أرقام فى حياتنا"، والتى أشارت إلى أن عدد وزراء التعليم العالى فى حكومات ما بعد ثورة 25 يناير 2011 بلغ 7 وزراء، وهو نفس العدد للوزراء الذين تولوا العمل بنفس القطاع فى الفترة من عام 1991 حتى 2011، وذلك بحسب الدكتورة حنان جرجس مدير مركز العمليات ببصيرة.

وأضافت جرجس أنه من اللافت للنظر أن عدد الوزراء الذين تولوا وزارة التعليم العالى بعد ثورة 25 يناير، أى خلال ما يقرب من ثلاثة أعوام هو نفس عدد وزراء التعليم العالى الذين عملوا على مدار 20 عاما ما قبل الثورة، مشيرة إلى أنه تم حصر هذا العدد بمعرفة المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة".

هذا وقد أشار المركز فى آخر استطلاع له إلى أن 18% من سكان المحافظات الحضرية يرون أن المرأة كان يجب أن تمثل بعدد أكبر مقارنةً بحوالى 12% فى الوجه البحرى و19% فى الوجه القبلى، وفى المقابل تصل نسبة من يرون أن عدد 3 وزيرات هو عدد مناسب 68% فى المحافظات الحضرية و63% فى الوجه البحرى و53% فى الوجه القبلى، وترتفع نسبة من لم يستطيعوا الحكم على مدى مناسبة العدد لتمثيل المرأة فى الوزارة من 8% فى المحافظات الحضرية إلى 19% فى الوجه البحرى و21% فى الوجه القبلى.

وكان من اللافت للنظر فى هذا الاستطلاع أن 18% فقط من الإناث ذكرن أن المرأة كان يجب أن تمثل بعدد أكبر فى الوزارة بينما 55% من الإناث ذكرن أن 3 وزيرات عدد كاف و4% ذكرن أن المرأة كان يجب أن تمثل بعدد أقل، و22% لم يستطعن أن يحكمن على مدى مناسبة العدد.