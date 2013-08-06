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زيدان: الجزائر أبدت دعمها الشامل لمشروع ليبيا الجديدة

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زيدان: الجزائر أبدت دعمها الشامل لمشروع ليبيا الجديدة زيدان: الجزائر أبدت دعمها الشامل لمشروع ليبيا الجديدة

أعلن رئيس الليبية الدكتور على زيدان أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجزائرية على تفعيل اللجنة الليبية الجزائرية المشتركة.

وأوضح زيدان، فى بيان صحفى له اليوم الثلاثاء، أنه التقى خلال زيارته للجزائر أمس مع رئيس مجلس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال وبعض أركان الدولة الجزائرية وتناول اللقاء بحث القضايا الراهنة فى المنطقة والقضايا ذات الاهتمام الثنائى خاصة قضية الأمن وتأمين الحدود وما تتعرض له منطقة الصحراء الكبرى من خروقات من قبل بعض المجموعات التى تشكل خطر على الأمن بالمنطقة.

وأضاف أنه وجه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء الجزائرى "عبد المالك سلال" لزيارة ليبيا فى أواخر شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر القادم لإجراء المزيد من المباحثات فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن الحكومة الجزائرية أبدت استعدادها التام لمساعدة ليبيا بتوصيات الرئيس الجزائرى عبد العزيز أبوتفليقة ودعمها الشامل لمشروع ليبيا الجديدة.

وأشار زيدان إلى أنه تم تخريج دفعة من 160 عنصرا من الشرطة الليبية تلقوا تدريبا فى الجزائر لمدة ثلاث أشهر وسيلتحقون بعملهم قريبا وسيتم تدريب دفعة أخرى فى الفترة القادمة.

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مصر 365

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