وزير الخارجية التونسى يصل الجزائر فى زيارة تستمر يومين

وصل وزير الخارجية التونسى عثمان جراندى اليوم الثلاثاء للجزائر على رأس وفد مهم فى زيارة عمل تستمر يومين، كان وزير الخارجية الجزائرى مراد مدلسى فى استقبال جراندى لدى وصوله إلى مطار "هوارى-بومدين"الدولى.

وقال عمار بلانى المتحدث الرسمى باسم الخارجية الجزائرية أمس الاثنين أن هذه الزيارة تندرج "فى إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر وتونس وفى إطار روح الأخوة وحسن الجوار التى تميز العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن الزيارة ستكون أيضا"فرصة لمسئولى البلدين لدراسة مختلف علاقات التعاون الثنائى سيما المسائل المتعلقة بالتعاون فى المجال الأمنى".