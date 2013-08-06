تناول كعك العيد بدون خوف من زيادة الوزن

أرسل محمد كريم 45 عاما يسأل، أحب تناول الكعك والبسكويت بشدة، ولكن لا أريد زيادة فى وزنى فماذا أفعل علما بأننى أكتسب الدهون والزيادة فى الوزن بمنتهى السهولة وبسرعة شديدة؟

أكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، أن تناول الكعك والبسكويت والغريبة والبيتى فور وغيرها من مظاهر الاحتفال بالعيد فى مصر هى عادة لا يمكن منع الأشخاص منها، حتى ولو كانت سوف تكسبهم بعض الوزن الزائد، ولكن طبيعة التناول هى التى يجب الإشارة إليها.

وكثير من الحالات تعانى من سرعة الزيادة فى الوزن والقابلية إلى اكتساب كيلو جرامات إضافية بشكل سريع وغير متأنى وتظهر على أجسادهم بشكل بالغ لظهور وفى وقت قصير، وهنا نقول لهؤلاء لا تحرم نفسك من تناول الكعك أو البسكويت أو ما تشتهيه فى أيام العيد ولكن كما قلنا لا داعى لآفة الإنسان المصرى وهى تناول الكميات والأعداد الكبيرة مما يشتهيه، فهو لا يكتفى ما دام يحب هذا الصنف أو ذاك.

ولكن لكل شىء مقدار، ولذا ينصح بتناول عدد 3 كعكات يوميا فى بداية اليوم وخلال الثلاثة أيام كاملة، وفى نهاية كل يوم يمكن تناول عدد 2 بسكويت أو غريبة، ولمحبى كعك العيد يجب أن تتوصلوا إلى حقيقة وهى أنه إذا اعتادت شهيتك أنك تتناول مما تشتهى البعض فلن تطالب بالمزيد بالتدريج، بمعنى إذا كان الشخص يحب الكعك على سبيل المثال فلا يجب تناول كيلو كامل مثلا، ولكن تناول منه اثنين مع كامل الرضا بالتدريج ستجد نفسك تكتفى بالكميات القليلة منه.