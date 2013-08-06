أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

استياء بين أهالي كفر الشيخ بسبب انقطاع الكهرباء وانتشار البلطجة وقطع الطرقات

Google+ Print
استياء بين أهالي كفر الشيخ بسبب انقطاع الكهرباء وانتشار البلطجة وقطع الطرقات استياء بين أهالي كفر الشيخ بسبب انقطاع الكهرباء وانتشار البلطجة وقطع الطرقات

كتب : كرم القرشي الثلاثاء 06-08-2013 13:16

سادت حالة من الاستياء بين أهالي محافظة كفر الشيخ، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن وقرى المحافظة لساعات طويلة في ليالي شهر رمضان، وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت ندا حامد، مدير العلاقات العامة بمركز "مستقبلنا" لحقوق الإنسان، بمدينة بلطيم، إن انقطاع الكهرباء يتم بصورة دورية ومتكررة في مدينة بلطيم، حيث ينقطع التيار بعد آذان المغرب أو قبله، ويستمر لساعات طويلة.

وأضافت ندا حامد، أن انقطاع التيار الكهربائى عن المدينة يشجع على أعمال البلطجة وقطع الطرقات، خاصة بمنطقة المقابر، موضحة أن مجموعة من الخارجين عن القانون استوقفوا المواطنين، أول أمس، بعد انقطاع التيار الكهربائي، واستولوا على ما معهم من نقود وملابس العيد الخاصة بالأطفال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس