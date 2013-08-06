استياء بين أهالي كفر الشيخ بسبب انقطاع الكهرباء وانتشار البلطجة وقطع الطرقات

كتب : كرم القرشي الثلاثاء 06-08-2013 13:16

سادت حالة من الاستياء بين أهالي محافظة كفر الشيخ، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن وقرى المحافظة لساعات طويلة في ليالي شهر رمضان، وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت ندا حامد، مدير العلاقات العامة بمركز "مستقبلنا" لحقوق الإنسان، بمدينة بلطيم، إن انقطاع الكهرباء يتم بصورة دورية ومتكررة في مدينة بلطيم، حيث ينقطع التيار بعد آذان المغرب أو قبله، ويستمر لساعات طويلة.

وأضافت ندا حامد، أن انقطاع التيار الكهربائى عن المدينة يشجع على أعمال البلطجة وقطع الطرقات، خاصة بمنطقة المقابر، موضحة أن مجموعة من الخارجين عن القانون استوقفوا المواطنين، أول أمس، بعد انقطاع التيار الكهربائي، واستولوا على ما معهم من نقود وملابس العيد الخاصة بالأطفال.