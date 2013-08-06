وكيل "أوقاف" كفر الشيخ: 267 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة

كتب : كرم القرشي الثلاثاء 06-08-2013 13:17

صرح الدكتور خالد موسى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن الوزارة اعتمدت 267 ساحة عامة لأداء صلاة العيد، بالإضافة للساحة الرئيسية بالاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، مضيفًا أنه تم اختيار اثنين من أكفأ الدعاة بالمديرية لأداء صلاة العيد بتلك ساحة أحدها أساسي والآخر احتياطي.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إلى أن خطبة العيد في الظروف الراهنة للبلاد يجب أن تتناول وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة والخلاف، حتى يتم تجاوز هذه المرحلة الحرجة إلى مرحلة البناء.

ومن المقرر أن يكون خطيب الساحة الرئيسية بمدينة كفر الشيخ هو نفسه الدكتور خالد موسى.