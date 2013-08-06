أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

وكيل "أوقاف" كفر الشيخ: 267 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة

Google+ Print
وكيل "أوقاف" كفر الشيخ: 267 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة وكيل "أوقاف" كفر الشيخ: 267 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة

كتب : كرم القرشي الثلاثاء 06-08-2013 13:17

صرح الدكتور خالد موسى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن الوزارة اعتمدت 267 ساحة عامة لأداء صلاة العيد، بالإضافة للساحة الرئيسية بالاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، مضيفًا أنه تم اختيار اثنين من أكفأ الدعاة بالمديرية لأداء صلاة العيد بتلك ساحة أحدها أساسي والآخر احتياطي.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إلى أن خطبة العيد في الظروف الراهنة للبلاد يجب أن تتناول وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة والخلاف، حتى يتم تجاوز هذه المرحلة الحرجة إلى مرحلة البناء.

ومن المقرر أن يكون خطيب الساحة الرئيسية بمدينة كفر الشيخ هو نفسه الدكتور خالد موسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس