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القوات المسلحة تحيي الذكرى الأولى لشهداء رفح: بذلتم الدم من أجل مصر.. ولن ننساكم

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القوات المسلحة تحيي الذكرى الأولى لشهداء رفح: بذلتم الدم من أجل مصر.. ولن ننساكم القوات المسلحة تحيي الذكرى الأولى لشهداء رفح: بذلتم الدم من أجل مصر.. ولن ننساكم

كتب : فاطمة النشابي الثلاثاء 06-08-2013 13:18

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، مصور لجنود القوات المسلحة الذين استشهدوا في رمضان الماضي على الحدود مع قطاع غزة، في مدينة رفح، في الذكرى الأولى لاستشهادهم، وكتب: "في ذكراهم الأولى: بذلتم الدم من أجل .. لن ننساكم.. لن يضيع حقكم".

وفي وقت سابق، أحيت القوات المسلحة الذكرى الأولى للشهداء، ونشر المتحدث العسكري، بيانا، قال اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول عبد الفتاح ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واعتزازه بأسر الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانوا أوفياء ليمين الولاء للوطن وبذلوا الدم والعرق لحماية حدوده، وكانوا مثالاً للشجاعة والإقدام والتضحية بأرواحهم فداء لمصر، فاستحقوا من وطنهم كل إعزاز وتقدير.

وأكد أن ما قدمه شهداء القوات المسلحة من عطاء وتضحيات للحفاظ على أمن مصر وسلامة أرضها، سيظل تجسيدا حقيقيا لأعظم معاني البطولة والفداء ورمزا للمثل والقيم العليا التي يؤمن بها كل فرد في القوات المسلحة، وشددت أسر الشهداء على ضرورة القصاص العادل من كل من دبر وشارك في هذا الحادث الغادر، مؤكدين أن ما تقوم به القوات المسلحة في سيناء من حرب ضد الإرهاب، هو العزاء الوحيد لأبنائهم الذين سقطوا شهداء على أرضها الطاهرة، وضحوا بأرواحهم حتى ينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار.

وقام اللواء القصاص بتكريم أسر الشهداء الذين قدموا الشكر للقوات المسلحة التي لا تنسى أبدا أبنائها وإحاطتهم بكل الرعاية والاهتمام، حضر المراسم اللواء نبيل الخميسي مدير جمعية المحاربين القدماء وعدد من قادة القوات المسلحة.

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