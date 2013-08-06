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بدء تطوير نظم الري في 4 آلاف فدان بمركزي أبنوب والفتح بأسيوط

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بدء تطوير نظم الري في 4 آلاف فدان بمركزي أبنوب والفتح بأسيوط بدء تطوير نظم الري في 4 آلاف فدان بمركزي أبنوب والفتح بأسيوط

كتب : سعاد أحمد الثلاثاء 06-08-2013 13:21

قال المهندس أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، إنه تم الانتهاء من 67% من الأعمال الإنشائية التي يتم تنفيذها عن طريق وزارة الري، ضمن مشروع تطوير نظم الري في الأراضي القديمة، والمستهدف فيها 4 آلاف فدان على ترعة الحمام وفروعها بمركزي أبنوب والفتح.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، أن وزارة الكهرباء انتهت من عمل مقايسة التوصيل للمساحات المستهدفة، مشيرًا إلى أنه جاري مناقشة المقايسة لاعتمادها والبدء في عملية التنفيذ، منوهًا إلى أن المعدات التي ستعمل بالأرض تتمثل فى الكراكات والحفرات، مشيرًا إلى وصول 3 حفارات للموقع.

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