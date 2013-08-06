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فارس كرم في حلقة خاصة تلخص حياته أول أيام عيد الفطر

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فارس كرم في حلقة خاصة تلخص حياته أول أيام عيد الفطر فارس كرم في حلقة خاصة تلخص حياته أول أيام عيد الفطر

كتب : خالد جمال منذ 36 دقيقة

يحلّ الفنان فارس كرم، ضيفاً على حلقة يحمل عنوانها اسمه "فارس كرم"، على قناة إم تي في، ومجموعة قنوات روتانا، قام بتصويرها لعدّة أيام وفي أكثر من منطقة بلبنان.

وتبث الحلقة في أول أيام عيد الفطر، وتحاوره فيها الإعلامية منى أبو حمزة، في العديد من المواضيع التي يتناولها لأوّل مرّة في الإعلام، ويكشف من خلالها خبايا وخفايا حياته الخاصة، منذ طفولته وحتى دخوله مجال الفن.

ويتحدث فارس خلال اللقاء، عن الإدمان، والتجارب الصعبة التي مرّ بها في حياته، ليتعلم من خلالها الشباب، وتتخلل الحلقة مشاهد من حياته الخاصة واليومية، حيث سيشاهده الجمهور وهو يمارس الملاكمة، سباق الـ ATV، وصيد العصافير، وتشاركه فيها منى أبو حمزة في مسقط رأسه جزين، في جنوب لبنان.

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