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8 طرق لمحاربة سيلان المكياج

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8 طرق لمحاربة سيلان المكياج 8 طرق لمحاربة سيلان المكياج

بما أنَّ الدول العربيَّة لا تشكو من درجات الحرارة شديدة الإرتفاع طوال أيام السَّنة، إلا أنَّ أشعَّة الشَّمس حتى وإن لم تكن شديدة الحرارة فإنَّها قادرة على إفساد مكياجك بعد ساعات قليلة من تطبيقك له.
فما هي حلول الخبراء السَّريعة لمكافحة سيلان المكياج خصوصاً أن العيد هذه السنة يتزامن مع فصل فصل الصيف حيث الجو الحار والرطوبة؟


1. انعشي وجهك وجسمك برذاذ يهدف إلى تعزيز الدورة الدمويَّة وتبريد الجسم، وذلك بفضل مكوِّناته البحريَّة الفريدة.
2. اجمعي بين مستحضرات العناية بالبشرة الخاصَّة بك وبين المكياج، وذلك عن طريق كريم الـ BB الذي يحتوي على SPF.
3. للتغلُّب على مشكلة المظهر اللامع لصاحبات البشرة الدهنيَّة، قومي باستخدام الكريم التمهيديّ تحت كريم الأساس الخاص بك على أن يحتوي على حمض الصفصاف، ويمكنكِ استخدام رذاذ البرونز لتجنُّب تكتُّل المستحضرات.
4. حاولي وضع مستحضرات المكياج المضادة للماء مع تجنُّب وضع كميَّات كبيرة منها؛ حتى لا تتكتَّل على البشرة مع ارتفاع درجات الحرارة.
5. احصلي على قلم كحل يدوم لمدَّة 24 ساعة دون سيلان.
6. وبالنِّسبة للماسكارا، اختاري واحدة يمكنها أن تدوم لمدَّة 3 أيام دون سيلان.
7. في أيام الصيف الحارَّة، يفضَّل أن تقومي بوضع أقلام أحمر الشِّفاه داخل المبرد، وعن أفضل أنواع أحمر الشِّفاه التي تدوم في الصيف.
8. كما يمكنكِ الحصول على بلسم الشِّفاه مع SPF.

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سيدتي