الحقائب الكبيرة هي المفضّلة لدى Miranda Kerr

من منا تستطيع الاستغناء عن الحقائب الكبيرة أو Totes، فهي أنيقة وعمليّة بحيث تتسع لأغراضك الكثيرة أثناء تنقلك. وقد لاحظنا مؤخرًا أنّ هذا النوع من الحقائب هو المفضّل لدى عارضة الأزياء الأسترالية Miranda Kerr التي تعد من أكثر النجمات أناقة على الإطلاق.

تقتني النجمة الحقائب الكبيرة بجميع الألوان والأشكال ومن ماركات مختلفة كذلك ولكن ظهورها المتكرر بحقيبة Givenchy ذات اللون الأسود عدة مرّات جعلنا نخمن أنها الحقيبة المفضّلة لديها. لون هذه الحقيبة الأسود وتصميمها الأنيق العملي يجعلها مناسبة للعديد من الإطلالات.

وتحرص Miranda Kerr على التنويع في الألوان والتصاميم إذ شوهدت سابقًا تحمل حقيبة برتقاليّة ذات تصميم فخم من McQueen وحقيبة أخرى بلون سماوي ناعم من Prada .

هل تستهويك الحقائب الكبيرة ؟ وأي حقائب Miranda Kerr كانت الأجمل؟