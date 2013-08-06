هل ناسب هذا الفستان "Oprah Winfrey "

مضت فترة منذ أن شاهدنا الإعلاميَّة الشَّهيرة "Oprah Winfrey" متألِّقة على السجَّادة الحمراء، وقد ظهرت مؤخرًا في إطلالة جميلة من "Escsda".

ونجحت "Oprah" في اختيار الفستان المناسب بقصَّة جميلة ولونين أغمق على جانبيّ الفستان، حيث عمل هذا التَّصميم على إظهارها بمظهر أنحف وأكثر أناقة.

إن كنتِ تريدين أن تظهري بمظهر أنحف من الطبيعيّ، اختاري تصميمًا مشابهًا لما ارتدت "Oprah Winfrey" في الصُّور أعلاه.