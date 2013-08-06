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أزياؤك بالحجاب من وحي أناقة الملكة رانيا

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أزياؤك بالحجاب من وحي أناقة الملكة رانيا أزياؤك بالحجاب من وحي أناقة الملكة رانيا

هل لديك مناسبة هامّة ومميّزة، وتبحثين عن إطلالة لا تنسى؟ هل أنت متخوّفة من اختيار إطلالتك بالحجاب بشكل يفقدك بريقك في هذه الليلة؟ "سيدتي نت" يدعوك إلى اختيار إطلالتك بالحجاب، من وحي إطلالات الملكة رانيا المعروفة بأسلوبها المميّز وأناقتها الراقية المفعمة باللمسة الشرقية والحشمة.
وتتميّز الملكة رانيا بخياراتها المفعمة بأنوثة منقطعة النظير، مع بساطة في التصميم والألوان، بعيداً عن المبالغة، بما يجعلها أيقونة للموضة. وما يزيد من أناقة الملكة هو اختيارها الدائم للحزام الذي يُضفي أنوثة على الإطلالة، من دون مبالغة، كما يُساعد في الاستغناء عن الاكسسوارات التي غالباً ما تستغني عنها الملكة رانيا أو تكتفي بالقدر البسيط منها.
اطّلعي على إطلالات الملكة رانيا، واختاري ما يُناسبك لمناسبتك المميّزة من هذه الإطلالات الملكيّة.

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