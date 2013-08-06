إسرائيل توافق على تغيير عنوان "عساف" من غزة للضفة الغربية

كتب : الأناضول منذ 52 دقيقة

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن السلطات الأمنية الإسرائيلية وافقت، أمس، على طلب الفنان الفلسطيني محمد عساف (الفائز في برنامج أراب أيدول) لتغيير عنوانه من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية كانت طلبت من الحكومة الإسرائيلية بوساطة حسين الشيخ أحد قادة حركة فتح، تغيير عنوان محمد عساف وأفراد عائلته، لافتة إلى أن الموافقة جاءت من خلال ايتان دانغوت، منسق شؤون المناطق المحتلة والمسؤول في الإدارة المدنية الإسرائيلية للضفة الغربية.

كان محمد عساف "23 عاماَ" من مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة، فاز قبل نحو شهر ونصف بلقب (أراب أيدول)، وهو برنامج للمواهب الغنائية بثته إحدى القنوات العربية.

وسيتمكن عساف بعد موافقة السلطات الإسرائيلية على تغيير عنوانه هو وأفراد عائلته، من السفر بسهولة إلى الخارج. وبموجب الموافقة الإسرائيلية سينتقل قريباً عساف مع والديه وشقيقته وزوجها وأبنائها للعيش في الضفة الغربية.

جدير بالذكر أن السلطات الاسرائيلية هي من تقرر تغيير عنوان أي فلسطيني، من خلال طلب يقدم الى الارتباط المدني الفلسطيني والذي بدوره يقدمه للارتباط الإسرائيلي للموافقة عليه.

ويصعب في غالب الأحيان الحصول على موافقة إسرائيلية لتغيير العنوان وخاصة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وسبق أن حصلت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية على إذن موافقة من السلطات الإسرائيلية لدخول عساف فور فوزه بلقب أراب ايدول إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية للغناء فيها.