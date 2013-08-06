نبيل فهمي لوفد برلماني بريطاني: نحرص على المصالحة الوطنية دون إقصاء

وزير الخارجية يبدي معارضته لظاهرة التهريب عبر أنفاق غزة وخطورتها على الأمن القومي

كتب : أكرم سامي منذ 25 دقيقة

نقل وزير الخارجية، الدكتور نبيل فهمي، لوفد برلماني بريطاني، التزام الحكومة بتنفيذ خريطة الطريق، وأن هناك رئيساً مدنياً وحكومة كفاءات وطنية مدنية تتولى السلطة وإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وشدد فهمي، خلال اللقاء بالوفد المكون من 6 نواب، اليوم، على حرص الحكومة تحقيق المصالحة الوطنية، وإشراك كافة القوى السياسية دون إقصاء، طالما التزم الجميع بمبدأ السلمية، ونبذ العنف وكافة أشكال التحريض.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، في بيان صحفي: "شهد اللقاء نقاشاً مطولاً حول العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، والوضع في قطاع غزة، وتطورات الأزمة السورية، وتطورات المشهد الداخلي المصري".

وأضاف عبد العاطي: "تناول فهمي، أيضاً، الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا معارضة مصر لظاهرة التهريب عبر الأنفاق، صيانة للأمن القومي المصري، مع الالتزام بتوفير كافة أشكال الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، وإيجاد الآليات اللازمة لتوفير احتياجاته الأساسية، منوهاً إلي ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الشأن، كما تم تناول تطورات الأزمة السورية وأهمية إيجاد تسوية سياسية لها".

وذكر المتحدث أن الوفد البرلماني البريطاني، أكد وقوفه إلى جانب إرادة واختيارات الشعب المصري، كما نوهت إحدى أعضاء الوفد إلي أهمية دور المرأة في المرحلة الانتقالية الحالية، لتعزيز البناء الديمقراطي، وهو ما أمن عليه وزير الخارجية.