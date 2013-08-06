الديمقراطية الشعبية بأسيوط تدشن حملة "امنع معونة "

أسيوط ـ محمد ممدوح : منذ 48 دقيقة 0 ثانية

أكد ممدوح مكرم أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية المصرية بأسيوط قيام الحركة بتدشين حملة شعبية بعنوان "امنع معونة"؛ وذلك لتوعية الشعب الأسيوطي بخطورة المعونة الأمريكية لتعميقها للتبعية وإتاحتها الفرصة لتدخل الأمريكان فى التأثير على صنع القرار الوطنى.

وأضاف مكرم ـ فى تصريحات صحفية له اليوم "الثلاثاء" أن الحملة تتضمن جمع توقيعات لرفض المعونة، وإقامة ندوات ومؤاتمرات لشرح أخطار المعونة الأمركية على الاقتصاد والسياسة المصرية؛ فضلًا عن جرح الكرامة الوطنية مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تدعو الحركة لاجتماع للقوى السياسية الراغبة فى الإنضمام للحملة وخاصة القوى اليسارية.