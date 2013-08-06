4 أنواع من العصائر تخلصك من السموم بعد تناول الأطعمة الدسمة فى رمضان

مع بداية أيام عيد الفطر وبعد صيام طوال أيام شهر رمضان يقدم الدكتور خالد مصيلحى أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، بعض الطرق لصنع العصائر التى من شأنها تنشيط الجسم وتخليصه من السموم والدهون المتراكمة بعد تناول الوجبات الدسمة والحلويات الشرقية المشبعة بالدهون خلال شهر رمضان.

ويقول هذه الوصفات سهلة التحضير فى المنزل لتناولها بصورة يومية حتى يستعيد الجسم نشاطه وتستعيد أجهزة الجسم كفاءتها العالية:

> - الرمان والأناناس: بضرب ثمرة رمان مع قطع قليلة من الأناناس مع عصير ليمونة كاملة فى الخلاط ويمتاز هذا الخليط بطعمه المميز كما أن قدرة الرومان كمضاد للأكسدة يفوق الشاى الأخضر بمراحل.

> - العصير الأخضر: بتم تحضير العصير الأخضر بضرب قليل من أوراق السبانخ مع البروكلى والخيار وإضافة القليل من عصير الليمون لتحسين الطعم وبالإضافة لقدرة هذا الخليط على اصطياد السموم الشاردة بالدم وحرق الدهون فلها القدرة على إعادة نسبة المياه لطبيعتها بخلايا الجسم مما يؤثر على نشاط خلايا الجسم.

> - عصير تعويض المياه المفقودة: ويتم تحضيره من التفاح المصرى الرائع المذاق مع القليل من ثمار الفراولة فهذا الخليط قوى جدا فى تعويض المياه المفقودة من الجسم طوال الصيام ويرمم ما أفسده كثرة تناول الشاى والقهوة والمياه الغازية فكل هذه المشروبات تتسبب فى جفاف الخلايا وتلفها.

> - عصير مهرجان الأخضر والأحمر: أما لو أردنا الاستفادة من فوائد الكلوروفيل الأخضر اللون الموجود بالخضروات مع صبغات الأنثوسيانين الحمراء اللون المضادة للأكسدة فعلينا بتحضير خليط يحتوى على الرومان والقليل من البنجر فهما مصدران رائعان للألياف الضرورية للهضم وتنظيف الجهاز الهضمى مع إضافة ثمرة كمثرى وعصير ليمونه واحده والكمثرى مع الليمون يعطون مذاقا رائعا وفوائد إضافية لهذا الخليط ويمكن الاستفادة من نكهة أوراق النعناع الأخضر بإضافته لهذا الخليط لتحسين الطعم وتهدئة القولون العصبى.

ولا ننسى أنه للحصول على كل فوائد الوصفات السابقة فلابد أن يقترن بعمل تمرينات للتنفس العميق يوميا للسماح للأكسجين النقى للوصول لكل خلايا الجسم فيساعد الخلايا على التخلص من السموم الزائدة مع تجنب الأماكن الملوثة الهواء أو الجلوس بجوار المدخنين لتفادى آثار التدخين السلبى.

وننصح بتجنب التوتر والانفعالات التى تزيد من تركيز المواد الضارة فى الدم وهذه المواد تقلل من كفاء أجهزة الجسم المختلفة وتزيد من أعباء الكبد. كما لا ننسى ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشى واليوجا لمدة نصف ساعة يوميا لتنشيط أجهزة الجسم ومساعدته فى التخلص من السموم.