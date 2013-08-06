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بيل يعود لمران توتنام وسط شائعات تعاقد ريال مدريد معه

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بيل يعود لمران توتنام وسط شائعات تعاقد ريال مدريد معه بيل يعود لمران توتنام وسط شائعات تعاقد ريال مدريد معه

لندن، (إفي): حضر اللاعب الويلزي جاريث بيل اليوم الثلاثاء مران فريقه الحالي توتنام الإنجليزي، وسط شائعات متزايدة حول تعاقد ريال مدريد الاسباني معه قريبا.

وكان الجناح الشاب (24 عاما) هو الغائب الأكبر عن فريق توتنام يوم السبت الماضي بملعب لويس الثاني، حيث فاز موناكو الفرنسي بقيادة الكولومبي راداميل فالكاو على النادي الإنجليزي بواقع 5-2.

يظهر بيل، الذي أحرز 26 هدفا للفريق الإنجليزي الذي يقوده المدرب البرتغالي أندري فيلاسش بواش، بالملعب منذ 16 من يوليو الماضي.

وكانت صحيفة (تايمز سكوير) قد أكدت أن بيل غاضب من إدارة ناديه لعدم تسهيلها مفاوضات انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني.

وتشير تقارير إخبارية إلى توصل الجانبين لاتفاق شفهي يقضي بانتقال اللاعب إلى ريال مدريد مقابل 120 مليون يورو، في الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، يسدد النادي الإسباني قيمتها بالتقسيط على ست سنوات.

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