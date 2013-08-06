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“سايس” يمزق جسد نجل شقيقه لخلافات مالية بشبرا الخيمة

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“سايس” يمزق جسد نجل شقيقه لخلافات مالية بشبرا الخيمة “سايس” يمزق جسد نجل شقيقه لخلافات مالية بشبرا الخيمة


> شهدت مدينة شبرا الخيمة جريمة قتل بشعة مزق خلالها  (سايس )جسد نجل شقيقه (حداد) بمطواة ولم يتركه إلا جثة هامدة غارقا في دمائة لخلافات مالية بينهما بعد أ ن شرع المجني عليه فى تصويرالمتهم بأوضاع مخلة مع بعض الفتيات وعرضها علي الإنترنت.

تلقي اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد بلال لبيب مامر قسم ثاني شبرا الخيمة بلاغا بمقتل عيد .ع . ز 27 سنه حداد ،وبالفحص تبين أن المجني عليه نجل شقيق المتهم ويدعي محمود . ز   وبينهما خلافات مالية علي ثمن شقة وان المتهم دائم التعدي علي المجني عليه بالضرب فقرر المجني عليه الانتقام منه فقام بتركيب وجه عمه علي جسد صورة شخص أخر وهو في وضع مخل بصحبة فتاة  وقام بتداولها علي شبكة الانترنت وعندما علم عمه نهره فنشبت مشاجرة بينهما داخل الجراج قام علي أثرها المتهم بتمزيق جسد نجل شقيقه.

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