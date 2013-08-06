السعودية تزود مصر بشحنات بترول مجانية لـ 5 أشهر

نقلت وكالة أنباء الأناضول تصريحات لشريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري، عن إن المملكة العربية السعودية بدأت في إرسال المنتجات النفطية، التي أعلنت عنها في إطار منحة لمصر بقيمة ملياري دولار، بدءًا من شهر أغسطس الجاري.

وأضاف إسماعيل في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء ” تسلمنا أولى شحنات السولار والبنزين، مطلع الشهر الجاري، طبقا لبرنامج عمل تم الاتفاق عليه بين الهيئة العامة للبترول ووزارة النفط وشركة أرامكو السعوديتين”.

ولم يفصح الوزير عن عدد الشحنات من كل منتج، لكنه قال إن هذه المنتجات ستساعد على تلبية احتياجات السوق المحلى المتنامية من الوقود.

كانت السعودية أعلنت مطلع يوليو الماضي، عن تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار منتجات نفطية، وملياري دولار كوديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدًا منحة لا ترد.

وتعهدت الإمارات والكويت بتقديم شحنات نفط لمصر مطلع شهر يوليو الماضي.

وقال وزير البترول المصري ” بلا شك ستساعد شحنات السعودية والإمارات والكويت مصر في تقليل الضغوط المالية الكبيرة التي تستورد بها مصر المواد البترولية من الخارج”.

وقال مسؤول بارز في الهيئة المصرية العامة للبترول لوكالة أنباء الأناضول ، إن برنامج المساعدات النفطية السعودية ينص على تزويد مصر بمنتجات السولار والبنزين والمازوت والبوتاجاز بدءا من أغسطس الجاري وحتى ديسمبر المقبل.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، أن أولى الشحنات الموردة من السعودية كانت بنزين وسولار بحمولة 35 ألف طن لكل منتج وتم تسليمها لميناء السويس شرق البلاد.

وتبلغ احتياجات السوق المحلية من السولار نحو 500 ألف طن شهريًا، ومثلها من البنزين شهريًا، في حين تبلغ الاحتياجات من البوتاجاز 300 ألف طن.