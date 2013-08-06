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وفد من الكنيسة الأرثوذكسية يزور الأزهر والإفتاء للتهنئة بالعيد

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وفد من الكنيسة الأرثوذكسية يزور الأزهر والإفتاء للتهنئة بالعيد وفد من الكنيسة الأرثوذكسية يزور الأزهر والإفتاء للتهنئة بالعيد

يزور وفد من الكنيسة الأرثوذكسية اليوم إلى مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف للتهنئة بعيد الفطر المبارك، حيث يتوجه كل من الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، القمص أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس الثاني، القمص مكاري حبيب سكرتير البابا تواضروس، وجرجس صالح عضو المجلس الملي العام وكامل صالح عضو المجلس الملي العام، في زيارة إلى الدكتور عبد التواب قطب وكيل شيخ الأزهر وإلى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، وذلك لنقل تهنئة البابا تواضروس الثاني والكنيسة الأرثوذكسية بعيد الفطر المبارك.

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