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"حراس الثورة" بالمنيا يطالب بنسف "الدستور الإخواني"

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"حراس الثورة" بالمنيا يطالب بنسف "الدستور الإخواني" "حراس الثورة" بالمنيا يطالب بنسف "الدستور الإخواني"

كتب : الوطن منذ 2 دقيقة

طالب عدد من ممثلي القوى والحركات المدنية بالمنيا، بـ"نسف" دستور 2012، الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم، بعد إقصاء معظم فصائل الشعب، ورفض أي محاولات لتعديله، لما شابه من عوار واضح وشديد في الكثير من مواده.

وشدد الحضور، خلال الندوة السياسية التي أقيمت علي هامش مأدبة أفطار حزب حراس الثورة، بنادي نقابة المهندسين بالمنيا، على رفض التعديلات التي تجري حالياً بالدستور، وضرورة تشكيل هيئة جديدة لوضعه، بما يتفق مع روح ثورة 30 يونيو، وطموحات وتطلعات الشباب والمواطنين، كما تمت مناقشة التطورات والأحداث السياسية التى تمر بها البلاد، وعرض المشكلات والمعوقات، وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة.

وأكد محمد عبد النعيم، أمين حزب حراس الثورة بالمنيا، أن الإفطار الذي جمع معظم ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية والقوي الشبابية، هدفه لم الشمل خلال شهر رمضان الكريم، وإشراك الجميع في وضع تصوراتهم، والبحث عن مخرج للظروف التي تمر بها البلاد.

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