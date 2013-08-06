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الفنانة درة: أدعو الأسر العربية للتوجه للسواحل المصرية

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الفنانة درة: أدعو الأسر العربية للتوجه للسواحل المصرية الفنانة درة: أدعو الأسر العربية للتوجه للسواحل المصرية

الفنانة التونسية درة تثمن مبادرة سيدتي «عيدنا في »، وتقول: «المبادرة ليست بجديدة على مجلة رائدة في المنطقة العربية، وأحد قلاع الإعلام التي تسير وفقاً للحدث العربي العائلي، وبالتأكيد رغم أني تونسية فأنا أحب أن أقضي هذا العيد بمصر؛ لما فيها من مناطق ساحلية وفعاليات ترفيهية وثقافية وفنية عديدة لا يمكن وجودها في مكان آخر، ودائماً ما أقضي إجازة عيد الفطر بصحبة أصدقائي المصريين، والعرب على الساحل الشمالي ومارينا؛ نظراً لسخونة الطقس، بالإضافة لوجود حفلات وألعاب ترفيهية متناسبة مع كل الأعمار». 

دعوة
أنا أدعو كل من يرغب في الحضور للتوجه مباشرة إلى الساحل الشمالي، أو مارينا وعامة المناطق الساحلية، فمصر كلها رائعة، ومن أجمل البلدان التي تحب أن تعيش بها، وتقضي بها أمتع الأوقات. ففي الصيف تكون المتعة أكثر في الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية، وفي الشتاء الأقصر وأسوان ودفء القاهرة وجاذبيتها، وأدعو كل الوطن العربي لزيارة مصر والاستمتاع بجوها، وتلبية الدعوة الطيبة التي أطلقتها مجلة «سيدتي» أهم وأعرق المجلات العربية.

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سيدتي

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