محمد عسّاف التقى بأستاذه وتسلّم الجواز الدبلوماسي

تكذيباً لكلّ الشائعات التي طالت العلاقة بين التلميذ النجم محمد عساف نجم "أراب أيدول" لهذا الموسم، وأستاذه ومكتشفه جمال النجار، التقى الفنّان عسّاف أستاذه في مقرّ إقامته في مدينة "رام الله" على مائدة السّحور، ليكون هذا اللقاء بعد أن تأخّر لسنوات، وليكذّب الشائعات التي تناولت تنكّر محمد عساف لأستاذه ومكتشفه ومؤلف أغنية" علّي الكوفيّة".

إلى ذلك، تسلّم عساف جواز سفر دبلوماسيّ من مندوبة الأمم المتحدة في رام الله، حيث لا يزال يواصل جولاته مع فريق برشلونة في فلسطين، خلال زيارته وطنه، وحيث من المقرّر أن يُحيي عععدة حفلات في مهرجان برك سليمان التراثي في مدينة بيت لحم.