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حمدان بن محمد يعتمد قرار تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي

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حمدان بن محمد يعتمد قرار تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي حمدان بن محمد يعتمد قرار تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي


> أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم /27/ لسنة 2013 بشأن تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي وذلك استكمالا للبنى التشريعية والتنظيمية للموارد البشرية في حكومة دبي .


> ويوفر القرار إطارا قانونيا وتنظيميا لدوائر حكومة دبي لتبني وانتهاج علاقات توظيف تتيح لها مرونة كبيرة في الاستجابة للمتغيرات التشغيلية ومجابهة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في فاعلية عمليات استقطاب الكفاءات والعناصر المؤهلة والاحتفاظ بها.


> ويهدف القرار إلى تعزيز قدرة الدوائر على الاحتفاظ بأصحاب الكفاءات من الموظفين واستقطاب أصحاب المؤهلات العالية والخبرات المتميزة للعمل في إلى جانب ايجاد بدائل للموظفين للعمل لساعات تقل عن ساعات الدوام الرسمي وتمكين الموظف من تحقيق التوازن بين ساعات عمله وحياته الخاصة.


> وقد حددت أحكام القرار نطاق تطبيقه والأهداف المبتغاة من تبنى الدوام الجزئي .. كما حدد القرار صلاحيات التعيين بنظام الدوام الجزئي في الدوائر الحكومية ورواتب الموظفين العاملين بهذا النظام وآليات احتسابها إلى جانب تحديد أيام وساعات عملهم .


>  وتضمن القرار أحكاما عامة تنظم الإجازات والترقيات وأحكاما للتحويل من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل والعكس على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
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