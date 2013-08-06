10 ألبومات تتحدى «عدم الاستقرار السياسى» فى العيد

كتب : هشام أمين منذ 21 دقيقة

بعد تأجيل العديد من الألبومات التى كان من المفترض طرحها خلال موسم الصيف، بسبب اضطراب الأوضاع السياسية فى مصر، قرر بعض المطربين تأجيل ألبوماتهم إلى عيد الفطر حتى تكون الأوضاع أكثر استقراراً، وهناك 10 ألبومات ستُطرح فى العيد، يتصدّرها ألبوم عمرو دياب الذى كان قد انتهى من تصوير غلاف الألبوم قبل رمضان، وسلم شركة «روتانا» «ماستر» ألبومه الذى يضم 12 أغنية ليكون جاهزاً لطرحه فى عيد الفطر.

وهناك أيضاً ألبوم محمد فؤاد، الذى تم تأجيله أكثر من مرة، ويقوم بإنتاجه على نفقته الخاصة بعد إنهاء تعاقده مع شركة «روتانا»، أما مصطفى قمر فبدأ حملة الدعاية لألبومه الجديد «أنا مطمن» قبل رمضان وهو من إنتاج شركة «مزيكا»، كما يستعد عدد من المطربين الشباب لطرح ألبوماتهم بعد أيام، منهم بهاء سلطان وحسام حبيب وتامر عاشور ودنيا سمير غانم ودياب ودوللى شاهين وديانا كرزون ولكن إذا لم تستقر الأوضاع فى مصر سيضطر البعض إلى تأجيل ألبوماتهم مرة أخرى.

يقول المنتج نصر محروس الذى يطرح ألبومين دفعة واحدة لـبهاء سلطان ودياب: «أصر على العمل رغم الظروف السيئة التى تمر بها صناعة الموسيقى وسط الأحوال الاقتصادية والسياسية التى تمر بها مصر، حيث يجب علينا جميعاً العمل حتى تدور عجلة الإنتاج.

من جانبه، أكد الموسيقار هانى مهنى ضرورة تفعيل كل القوانين التى تحفظ حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن هذه القوانين لا تقل أهمية عن أى قانون فى الدستور. يقول مصطفى قمر: «أطرح ألبومى الجديد (أنا مطمن) بعد عيد الفطر، وذلك بعد غياب دام فترة طويلة، ويضم الألبوم 12 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين. وأضاف: «انتهيت من تصوير كليب أغنية (مطمن) فى أستراليا مع المخرج الفرنسى ستيفين رينارد، وسيتم عرض الكليب فى توقيت متزامن مع طرح الألبوم».