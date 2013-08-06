“كلب” يتسبب فى إصابة 9 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بالمنيا

أصيب 9 أشخاص خلال مشاجره استخدمت فيها الاسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا بإثر إصطدام دراجه ناريه بكلب.

> تلقي مأمور مركز شرطة مغاغه بلاغاً من أهالي عزبة العمده التابعه لقرية ملاطيه بحدوث مشاجره وإطلاق أعيره ناريه ومصابين وبالأنتقال والفحص تبين أن طرفيها ” طرف أول عائلة السعدي” عبد الله صالح عبد الله 41 سنه سائق مصاب بطلق ناري نتج عنه فتحة دخول بالجانب الأيسر وأسفل الصدر , وشقيقيه عفيفي 36 سنه سائق مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر , عصام 42 سنه سائق مصاب برش خرطوش بالصدر والعضد الأيسر وجرح قطعي بالرأس , عصام لطفي صالح 13 سنه طالب مصاب برش خرطوش بالصدر والكتف الأيمن , وشقيقيه جمال 16 سنه طالب مصاب برش خرطوش بالرقبه والصدر والبطن , جمعه 20 سنه سائق مصاب بكسر بالساعد الأيسر , عصام جمال رجب 15 سنه طالب مصاب بجرح رضي بالرأس , ” والطرف الثاني عائلة صالح ” أنور محمد أنور 29 سنه فلاح مصاب بطلق ناري بالكتف الأيمن , وشقيقيه عيد 26 سنه فلاح مصاب بكسر بعظمة الزند الأيسر ورش خرطوش بالفخذ الأيمن , إبراهيم 24 سنه سائق , ونجله محمد 13 سنه طالب ” هاربين ”

> وبالفحص تبين حدوث مشادة كلاميه حال قيادة السابع من الطرف الأول لدارجه ناريه وأصطدم بكلب خاص بالطرف الثاني وتطورت لمشاجره تعدي خلالها كلاً منهما علي الأخر وتبادلوا أطلاق الأعيره الناريه محدثين ما بهم من إصابات وتم نقل المصابين للمستشفي العام وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعه وسرعة ضبط المتهمين الهاربين والأسلحه المستخدمه وتم تحرير المحضر رقم 4791 لسنة 2013 إداري مغاغه.