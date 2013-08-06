أفعى “أصلة” تقتل طفلين في كندا

قتلت افعى اصلة فرت من متجر لبيع الحيوانات طفلين في الخامسة والسابعة من العمر ليل الأحد الاثنين في كامبلتون في شرق كندا على ما أعلنت الشرطة الملكية الكندية.

وقد اتى الصبيان الصغيران لتمضية الليل لدى صديق وكانا نائمين في غرفة من الشقة تقع مباشرة فوق المتجر المتخصص بالحيوانات الاستوائية. قد استدعيت الشرطة الى المكان صباح الاثنين لكنها رفضت اعطاء تفاصيل كثيرة حول المأساة وعدد الاشخاص الحاضرين في الشقة.

وفتح تحقيق لمعرفة ظروف الحادث وسيتم تشريح جثة الصبيين على ما اوضحت الشرطة في مقاطعة نيوبرونشفيك.

وقالت الشرطة بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية ”التحقيق الاولي يشير الى ان افعى استوائية هربت خلال الليل ودخلت في نظام التهوئة وتسللت الى الشقة. ويبدو ان الافعى قتلت الطفلين خنقا”.

لكن اوساط خبراء الزواحف ابدت تشكيكا في الحادث معتبرة ان مهاجمة افعى اصلة لصبيين في حادث مماثل نادرة جدا.

وقال دافيد رودريغ مدير حديقة الحيوانات “ايكوميوزيوم” في مونتريال “من الصعب تصديق ذلك وهذا النوع من الحوادث غير مرجح بتاتا وغير معقول”.

واوضح هذا الخبير ان افعى الاصلة حيوان يعض ليدافع عن نفسه ويخنق فريسته فقط عندما يريد ان يقتات.