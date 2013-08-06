"المضادات الحيوية" أحدث علاج لآلام أسفل الظهر المزمنة

كشف الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة- جامعة بنى سويف عن نتائج طبية مثيرة للغاية بشأن إحدى الدراسات الحديثة التى أجراها باحثون من الدنمارك وبريطانيا، والتى أكدت أن استخدام بعض المضادات الحيوية لفترة قصيرة الأمد قد أثبت فاعلية فى علاج حوالى 40% مِن المرضى المصابين بآلام أسفل الظهر المُزمنِة.

وأوضح خير الله أن هذه النتائج المذهلة قد كشفت عن وجود علاقة بين آلام الظهر والعدوى بميكروب "Propionibacterium acnes"، وهو الميكروب الذى يوجد عادة على جلد الإنسان مسبباً الإصابة بمرض حبِّ الشباب. ويرجح الباحثون أنه عند حدوث إنزلاق فى أحد الغضاريف، فإن هذا الإنزلاق يتسبب فى إحداث جرح للأغشية المحيطة به، وعن طريق هذا الجرح يتمكن ميكروب "Propionibacterium acnes" من مهاجمة الغضروف المصاب بالانزلاق مسبباً إلتهاباً وألماً شديدين.

وكشفت نتائج الدراسة التى شملت 162 شخصاً من المصابين بآلام الظهر أن استخدام المضاد الحيوى amoxicillin + clavulanic acid لمدة 100 يوم قد ساهم بشكل ملحوظ فى خفض الألم والحد من صعوبة.

واختتم الدكتور أحمد خير الله موضحاً أن أهمية هذه النتائج تكمن فى أنها ستفتح المجال أمام طريقة جديدة لعلاج آلام أسفل الظهر المُزمنِة، وهو خيار أرخص وأفضل وأسهل مِنْ الجراحةِ، لافتاً أن هذه النتائج حال تم تأكيدها على عدد أكبر من الحالات، فإن ملايين الأشخاص حول العالمِ ممن يعانون مِنْ آلام مزمنة بالظهر، سوف يشهدون تغيّراَ كبيراً فى نمط حياتهمِ بفضل هذا العلاج الجديد، وسيصبح بمقدورهم اللعب مع أطفالهم من جديد، بدلاً من مجرد الجلوس على الكرسى ومشاهدتهم يلعبون.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "European Spine Journal" فى وقت سابق من هذا العام.