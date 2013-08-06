ضبط 3 متهمين قاموا بتصنيع نبال حديدية لتوزيعها على معتصمي رابعة

تمكنت مباحث البساتين من ضبط حداد وسائق لقيامهما بتصنيع النبال الحديدية لتوزيعها على بعض المعتصمين بميدان رابعة العدوية لإستخدامها فى ترويع الآمنين ومقاومة السلطات، وكان بحوزتهما عدد 208 سيخ حديدى مصنعة على هيئة نبال.

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة البساتين قيام كلاً من :

1. المدعو عربى . م . ن – وشهرته عربى الحداد – مواليد 1968 – حداد – ومقيم بدائرة القسم – سبق ضبطه فى قضية مشاجرة .

> 2. المدعو مدحت . ع . ح – وشهرته الشيخ مدحت – مواليد 1964 – سائق – ومقيم بدائرة القسم – سبق إتهامه فى قضية إيصال أمانه.

> 3. المدعو حسن . ع . ح – وشهرته حسن الأبيض – تاجر ملابس ( شقيق الثانى ).

وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين الثانى والثالث بالإتفاق مع المتهم الأول على تصنيع عدد كبير من النبال الحديدية بمقابل مادى ، وذلك لتوزيعها على بعض المعتصمين بميدان رابعة العدوية لإستخدامها فى ترويع الآمنين ومقاومة السلطات.

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم إستهداف المتهمين وضبط الأول والثانى وبحوزتهما الآتى، “208 سيخ حديدى مصنعه على هيئة نبال والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع بالإضافة إلى مبلغ مالي.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث.