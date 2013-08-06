الداخلية تنفي صحة فض اعتصامي رابعة والنهضة خلال 48 ساعة

نفى مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية صحة ما زعمه الرائد فهمي بهجت الذي ادعى أنه رئيس ائتلافات ضباط الشرطة في مداخلة مع أحد البرامج الفضائية وتناولته بعض المواقع الإخبارية حول فض اعتصامي رابعة والنهضة خلال 48 ساعة.

وأكد المصدر الأمني – في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء – أن الضابط المذكور تم إحالته إلى الاحتياط لارتكابه مخالفات انضباطية، مشيرا إلى أنه ليس من ضمن أعضاء النادي العام لضباط الشرطة المنتخبين، بالإضافة إلى عدم وجود كيانات تحت مسمى ائتلافات ضباط الشرطة.

وأوضح المصدر الأمني أن المذكور دأب على الاتصال بوسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات لا تعبر بأي حال من الأحوال عن آراء أو مواقف وزارة الداخلية أو النادي العام لضباط الشرطة.