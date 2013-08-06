كتاب عن علاقة «مونرو» بـ«كينيدى» يثير جدلاً

كتب : إنجى الطوخى منذ 57 دقيقة

لم تمر الذكرى الـ51 لوفاة أسطورة الإغراء الأمريكية مارلين مونرو، دون أن تثير جدلاً، ليضاف إلى ما أثارته من جدل فى حياتها، حيث صدر كتاب جديد للكاتب الصحفى «كريستوفر أندرسن»، يتناول علاقة الرئيس الأمريكى جون كينيدى بنجمة الإغراء الشهيرة، وتأثيرها على تفاصيل حياته الزوجية قبل عام واحد من اغتياله سنة 1963.

يذكر الكتاب الذى ينشر على حلقات فى صحيفة «نيويورك تايمز»، أن مكالمة تليفونية جرت بين «مونرو» وزوجة الرئيس جون كيندى، لتخبرها بأن الرئيس الأمريكى قد قرر ترك عائلته إلى الأبد، والانتقال للإقامة معها فى شقتها، كما تضمن الكتاب الرد الساخر لـ«جاكى» زوجة الرئيس الأمريكى على اعترافات الممثلة الشهيرة، والذى كان غير متوقع، بقولها: «مارلين هل قررت الزواج من جون؟ هذا شىء عظيم، أنتِ ستنتقلين للإقامة فى البيت الأبيض إذن، وستتولين مسئوليات السيدة الأولى كاملة، وأنا سأرحل.. أتمنى لك حظاً سعيداً مع كم المشاكل التى ستواجهك».

يأتى هذا فى الوقت الذى يفتح فيه متحف هوليوود بـ«لوس أنجلوس» أبوابه أمام الزوار من عشاق النجمة الشهيرة، التى توفيت فى 5 أغسطس، إثر تناولها جرعة زائدة من الدواء، وذلك لرؤية أهم مقتنياتها مثل فستان البحرية الشهير، الذى ارتدته خلال حفلة للترفيه عن القوات البحرية فى كوريا عام 1954، والذى سمى بـ«فستان المليون دولار».

مارلين