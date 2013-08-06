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الفحم والحامض لأسنان كاللؤلؤ في العيد

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الفحم والحامض لأسنان كاللؤلؤ في العيد الفحم والحامض لأسنان كاللؤلؤ في العيد

إذا كُنتِ تُعانين من تصبغات وإصفرار الأسنان وتبحثين عن خلطة تبييض أسنان منزلية تجعلك تتمتعين بأسنان كاللؤلؤ في العيد وإبتسامة رائعة، فإننا نُقدِّم لكِ خلطة تبييض الأسنان بالفحم التقليديةً والسهلة .
مقادير خلطة تبييض الأسنان بالفحم:
أنت بحاجة إلى حبة فحم صغيرة وفنجان عصير حامض طبيعي طازج.
طريقة تطبيق خلطة تبييض الأسنان بالفحم:
إطحني الفحم جيداً حتى يصبح لديكِ بودرة سوداء اللون، ثم أضيفي إليه الحامض بحسب الحاجة ، وقومي بتنظيف أسنانكِ بالمعجون وإغسلي آثارهُ جيداً ثم قومي بتنظيف أسنانك بخليط الفحم بواسطة فرشاة الأسنان لمدة 5 دقائق من الدعك المستمر، ثم نظِّفي أسنانكِ من آثار الفحم بالماء.
إن مادة الكربون المركزة داخل الفحم تتحد مع الترسبات التي تتكون فوق السن لتُساعده على التخلص منها، ويعمل عصير الحامض على تلميع السن ومُساعدة الفحم على العمل سريعاً .
جربي خلطة تبييض الأسنان بالفحم وإستمتعي بعيد الفطر.

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سيدتي