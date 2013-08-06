الخضراوات الدَّاكنة لعلاج جفاف الشَّعر

من أهم الخضروات التي يجب على كل سيِّدة تناولها بشكل دائم، هي الخضروات الدَّاكنة كالملوخية والسبانخ والجرجير والبروكلي والسلق، إذ تُعتبر هذه الخضروات من المصادر الغذائيَّة الهامَّة التي تحفِّز فروة الرأس على إفراز الدُّهون الطبيعيَّة.

كما تمد فروة الرأس بالحديد والكالسيوم، فتعمل على علاج ضعف الشَّعر وجفافه، لذا يفضَّل إدخال هذه الأغذية، وتناولها يومياً في وجبات النهار.