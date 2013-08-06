جماهير ميامي تستقبل ريال مدريد قبل لقاءه بتشيلسي مورينيو

ميامي، (إفي): وصل ريال مدريد إلى مدينة ميامي في إطار جولته بالولايات المتحدة للاستعداد للموسم الجديد، حيث سيلتقي الأربعاء مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يقود تشيلي الانجليزي حاليا.

وبعد قضاء الأيام الماضية في مدينتي فينكس ولوس آنجليس، هبط نجوم الفريق الملكي الليلة الماضية في مطار ميامي، وانتقلوا إلى فندق في وسط المدينة، حيث كان في انتظارهم العشرات من عشاقهم باعلام وقمصان لاعبيهم المفضلين.

وكان كريستيانو رونالدو وايكر كاسياس وسيرخيو راموس أكثر اللاعبين الذين حازوا على تصفيق الجماهير لدى وصولهم إلى جنوب فلوريدا، قادمين من لوس آنجليس.

وستكون هذه الفرصة الأولى لبعض المشجعين لكي يتمكنوا من مشاهدة مباراة حية للفريق الملكي الذي لم يسبق له زيارة ميامي طوال تاريخه.

ويلعب ريال مدريد الاربعاء في نهائي بطولة كأس الشامبيونز التي يشارك فيها فرق كبرى أخرى مثل الميلان والانتر الايطاليين وفالنسيا الاسباني.

وأوقع الحظ المرينجي في المباراة النهائية أمام تشيلسي، الذي يقوده المدرب السابق للفريق الملكي، جوزيه مورينيو.

وسيجري ريال مدريد مرانا ظهر اليوم الثلاثاء استعداد لهذه المباراة.

ويخوض الريال الاربعاء نهائي البطولة على ملعب "صن لايف ستديوم"، قبل أن يكمل الجمعة جولته الامريكية بلقاء ودي أخرى في سان لويز (ميزوري).