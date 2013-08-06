لاعب توتنام: بيل سيتألق مع الريال لأنه لم يفز بعد بالكرة الذهبية

مدريد، (إفي): اعترف الإسباني إياجو فلاكيه لاعب توتنام بأن زميله الويلزي جاريث بيل يملك "كل شيء" من أجل التألق مع ريال مدريد، حيث يتمتع "بكل مميزات العالم" و"جوع كبير للنجاح لأنه لم يفز بأي كرة ذهبية بعد"، فضلا عن أن أسلوب النادي الملكي "يلائمه تماما".

وقال اللاعب (23 عاما) في تصريحات لبرنامج (اللارجيرو) في محطة (كادينا سير) الإذاعية مساء الاثنين "إنه يملك كل مميزات العالم للنجاح في ريال مدريد. كما أن لديه جوعا كبيرا لأنه لم يفز بعد بالكرة الذهبية، وهذه النوعية من اللاعبين في النهاية لا يتوقف طموحها عند حد. إذا ما ذهب إلى إسبانيا، فريقه يجب أن يكون الريال، لأن أسلوب لعبه يلائمه تماما، أكثر من البرسا بكثير".

كما أشار الجناح الشاب إلى التطور الكبير الذي طرأ على بيل في الأعوام الأخيرة، ليصبح بين أفضل اللاعبين في العالم: "عندما وصلت إلى توتنام، كان بيل بالفعل لاعبا جيدا، لكنه تحسن كثيرا في العامين الأخيرين، ولا سيما على مستوى قدراته التهديفية. أعتقد أن الأفضل في العالم هو ميسي، لكن بيل بالتأكيد بين الخمسة الأفضل".

وأبرز فلاكيه بساطة زميله وتحدث عن الوضع الذي يعيشه حاليا "بيل شاب هادئ، مستقل جدا وقليل الكلام. لم تغير الشهرة شيئا فيه على الإطلاق. إنه فتى عادي، لا يعاني شيئا من جنون العظمة. أعتقد أن وضعه سهل. من الواضح أن هناك اهتماما كبيرا به من جانب ريال مدريد. أنا أرى بيل قليلا هذه الأيام، لكنني أراه أكثر تقطيبا منه عادة".

وأخيرا، شدد على صعوبة التفاوض عادة مع دانييل ليفي رئيس توتنام، الذي تشير وسائل الإعلام إلى أنه يطالب نادي العاصمة الإسبانية بمقابل يصل إلى 120 مليون دولار للتخلي عن اللاعب الويلزي، الذي سيتحول حينها إلى أغلى لاعب في التاريخ: "عادة ما يضع أرقاما فلكية. اقتصاد النادي ليس بحاجة لبيع بيل".