الزمالك يواجه أورلاندو بلا مهاجمين .. ويستكمل دوري الأبطال بجعفر فقط

سيضطر الزمالك لاستكمال دوري أبطال إفريقيا بمهاجم وحيد وهو أحمد جعفر بعدما أرسل قائمته الإفريقية منتصف ليل الثلاثاء.

وتخلو قائمة الزمالك من أي مهاجم صريح سوى جعفر رغم أن الفريق ضم علي فريد مهاجم الاتصالات قبل أيام.

فقد تبقى مقعد واحد فقط شاغر في قائمة الزمالك الإفريقية، وسابق الزمالك الزمن لاستغلاله في قيد مهاجم جديد.

الزمالك وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد تلقي مهاجمه أحمد جعفر للإنذار الثاني في الخسارة من ليوبار 1-0، وهو ما يعني إيقافه في مواجهة أورلاندو بايرتس المقبلة.

وحاول الزمالك ضم عرفه السيد مهاجم الجونة في اليوم الأخير للقيد الإفريقي لكن الصفقة فشلت في الساعات الأخيرة.

ويملك الزمالك نقطة واحدة فقط حصدها من مباراتين ضمن المجموعة التي تضم إلى جواره الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وليوبار الكونجولي.