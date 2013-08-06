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استنفار أمنى داخل قرية الاشتباكات الطائفية بالمنيا بعد حرق منزلين

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استنفار أمنى داخل قرية الاشتباكات الطائفية بالمنيا بعد حرق منزلين استنفار أمنى داخل قرية الاشتباكات الطائفية بالمنيا بعد حرق منزلين

عاود مجموعة من الأهالى فجر اليوم الثلاثاء، بإحدى القرى المجاورة لقرية بنى أحمد الشرقية التابعة لمركز المنيا، والتى تشهد منذ ليل السبت الماضى أحداث عنف بين مسلمى وأقباط القرية والقرى المجاورة، مهاجمة القرية وإشعال النار فى منزلين عن طريق استخدام الملوتوف والأعيرة النارية.

يأتى ذلك على خلفية الأحداث التى أسفرت عن إصابة 17 شخصا وحرق عدد من منازل القرية، إلا أن قوات الأمن تصدت لهذا الهجوم ومنعتهم من اقتحام القرية، وقامت بإغلاق مداخل ومخارج القرية والطرق المؤدية إلى القرى الملاصقة لها.

وفى نفس السياق، فقد أعلنت القوات الموجودة بالقرية حالة الاستنفار تحسبا لتسلل أيا من الأهالى داخل القرية فى محاولة لتجدد الاشتباكات من جديد.

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مصر 365