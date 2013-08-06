"سيدتي نت" مع أمل العوضي عند اختصاصي التغذية

تتمتّع أمل العوضي بقوام ممشوق ووزن يتراوح ما بين 60 و62 كيلوغراماً.

"سيدتي نت" تطّلع من استشاريّ التغذية والصحّة العامّة، رئيس "الجمعية المصريّة للصحة العامّة والتغذية"، الدكتور طارق رضا، على أبرز مشكلات إنقاص الوزن التي تُعانيها العوضي:

هي تشكو ـ حسب قوله ـ من تراكم بعض الدهون في منطقة الوركين والفخذين. وتزداد هذه الظاهرة كلّما ارتدى المرء ملابس ضيّقة تؤثّر في الدورة الدمويّة، ما يؤدّي إلى ظهور "السيلوليت".

وتعدّ منطقة الوركين والفخذين من أكثر المناطق تعرّضاً للإصابة بـ "السيلوليت" في الجسم، وذلك بسبب ركود الدم والسائل اللمفاوي فيهما، فضلاً عن أنّ أغلبيّة النساء لديهنّ استعداد وراثيّ لتخزين معظم كميّة الدهون في الوركين والفخذين، بسبب زيادة عدد الخلايا المستقبلة للدهون في هذه المناطق، بمعدّل 6 أضعاف عدد الخلايا الموجودة في الجزء العلويّ من الجسم.

ومن هذا المنطلق، ينصحها رضا بـ:

ـ تفادي تناول بعض الأطعمة التي أثبتت الدراسات تسبّبها بشكل مباشر في "السيلوليت"، خصوصاً مع التقدّم في السنّ، كتلك الغنيّة بالسكّر والسعرات الحراريّة، أو المحتوية على الدهون المشبعة، كاللحم والزبدة ومنتجات الألبان الكاملة الدسم، أو الدهون المتحوّلة الموجودة في الأطعمة المقليّة أو الجاهزة، أو الأطعمة المملّحة كرقائق البطاطس والفول السودانيّ، وتلك الجاهزة التي يؤدي الإفراط في تناولها إلى حبس الماء في الجسم لتخفيف تركيز الملح فيه، ما يضاعف من مشكلة "السيلوليت".

_ الإكثار من استهلاك الأفوكادو والموز والأناناس والإجاص والبطيخ الأحمر والفاكهة الحمضيّة لاحتوائها على مضادات الالتهاب، ما يُساهم في منع احتباس الماء، كما يُساعد في علاج ألياف الكولاجين المتضرّرة في الجسم.

ويدعوها الإختصاصي إلى ممارسة التمرينات الرياضيّة كـ "الآيروبيك"، لمدّة 20 دقيقة، بمعدّل 3 مرات في الأسبوع، إضافة إلى تمرينات تقوية العضل وشدّ الترهّل لمدّة 20 دقيقة، بمعدّل يتراوح ما بين 3 إلى 5 مرّات في الأسبوع، فضلاً عن التمارين الهوائيّة التي يفضّل ممارستها يوميّاً لمدّة 30 دقيقة كالجري والمشي.

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