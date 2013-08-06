علماء روس يزعمون إمكانية التنبؤ بالسرطان

أعلن علماء روس قدرتهم على التنبؤ بالإصابة بالسرطان قبل الإصابة به بما بين ثلاث وخمس سنوات، وذلك عبر تحليل الحمض النووى، وإذا صحّ ذلك فإنه سيفتح آفاقا جديدة فى الوقاية من السرطان وعلاجه.

ونقلت وكالة أنباء "إيتار تاس" الروسية عن المكتب الإعلامى لمعهد الطب الأول التابع لجامعة موسكو الحكومية أمس الاثنين حسب ما جاء على جزيرة نت، قوله إن علماء المعهد توصلوا إلى طريقة للتنبؤ بالإصابة بالسرطان قبل الإصابة به بما بين ثلاث وخمس سنوات، إذا تسنى لهم تحليل الحمض النووى.

وقد أكد هؤلاء العلماء أن من شأن رصد خلل فى تكوين الحمض النووى أن يسهل عملية الوقاية من المرض قبل الإصابة به.

وأشاروا إلى أن هذا الإجراء لا تقتصر فائدته على حقل الأمراض الوراثية فقط، بل يمتد إلى غيرها من الأمراض التى قد يصاب بها الإنسان فى حياته.

وقال المسئول فى المعهد ديمترى زاليتايف، إن فحص الحمض النووى يساعد أيضا فى تحديد الوسيلة المثلى لعلاج كل حالة على انفراد، مشددا على أن السرطان ليس حكما نهائيا، شريطة أن يعتنى الإنسان بصحته.