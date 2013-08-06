أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علماء روس يزعمون إمكانية التنبؤ بالسرطان

Google+ Print
علماء روس يزعمون إمكانية التنبؤ بالسرطان علماء روس يزعمون إمكانية التنبؤ بالسرطان

أعلن علماء روس قدرتهم على التنبؤ بالإصابة بالسرطان قبل الإصابة به بما بين ثلاث وخمس سنوات، وذلك عبر تحليل الحمض النووى، وإذا صحّ ذلك فإنه سيفتح آفاقا جديدة فى الوقاية من السرطان وعلاجه.

ونقلت وكالة أنباء "إيتار تاس" الروسية عن المكتب الإعلامى لمعهد الطب الأول التابع لجامعة موسكو الحكومية أمس الاثنين حسب ما جاء على جزيرة نت، قوله إن علماء المعهد توصلوا إلى طريقة للتنبؤ بالإصابة بالسرطان قبل الإصابة به بما بين ثلاث وخمس سنوات، إذا تسنى لهم تحليل الحمض النووى.

وقد أكد هؤلاء العلماء أن من شأن رصد خلل فى تكوين الحمض النووى أن يسهل عملية الوقاية من المرض قبل الإصابة به.

وأشاروا إلى أن هذا الإجراء لا تقتصر فائدته على حقل الأمراض الوراثية فقط، بل يمتد إلى غيرها من الأمراض التى قد يصاب بها الإنسان فى حياته.

وقال المسئول فى المعهد ديمترى زاليتايف، إن فحص الحمض النووى يساعد أيضا فى تحديد الوسيلة المثلى لعلاج كل حالة على انفراد، مشددا على أن السرطان ليس حكما نهائيا، شريطة أن يعتنى الإنسان بصحته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365