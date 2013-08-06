الأطباء يحذرون من تناول الوجبات السريعة وقت الإفطار

يقع الاختيار على الوجبات السريعة مرة على الأقل فى شهر رمضان، لتحتل مائدة الإفطار، حيث تعتبر وجبة غنية بالبروتين والنشويات، كما أنها تحتوى على الدهون المشبعة والزيوت.

ولا ينصح اختصاصيو التغذية "حسب ما جاء على العربية نت" بتناول ذلك النوع من الوجبات بعد نهار صيام، لأنها تسبب عسراً فى الهضم، كما قد ترفع مستوى الكوليسترول، وتؤدى إلى زيادة فى الوزن.

فالوجبات السريعة تفتقد العناصر الغذائية، وهى عالية السعرات الحرارية، فوجبة هامبرجر مع البطاطس المقلية تحتوى على ما يقارب 600 سعرة حرارية، أما شرائح الدجاج المقلية مع البطاطس فتحتوى على 500 سعرة حرارية، وقطعة من البيتزا بالخضار تحتوى على 300 سعرة حرارية، ولا يُنصح بتناول الوجبات السريعة لمن يعانون السمنة والسكرى.

> ومن الممكن تحضير تلك الوجبات بطريقة صحية من خلال شى اللحوم بدلاً من قليها، وتحضير البطاطس بالفرن مع إضافة القليل من زيت الزيتون.

>