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Samuel L. Jackson في دور الشرير

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Samuel L. Jackson في دور الشرير Samuel L. Jackson في دور الشرير

بعد توقيع الممثل Colin Firth عقد لتأدية شخصية عميل سرّي، أعلن المخرج Matthew Vaughn عن اختياره الممثل Samuel L. Jackson لتأدية دور الشرير في فيلم مقتبس عن رواية كتبها الثنائي Mark Millar و Dave Gibbons بعنوان The Secret Service. بعض التسريبات ذكرت أن البطولة النسائية في هذا الفيلم قد تكون من نصيب الممثلة Emma Watson أو Bella Heathcoate المرشحتين بقوة له. يذكر أن الفيلم المقبل للمثل Samuel L. Jackson هو بعنوان Oldboy للمخرج Spike Lee كما سنشاهده قريباً في فيلم RoboCop وفي العام 2014 في فيلم Captain America; The Winter Soldier

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