التنقل بين الفعاليات مشكلة

نواف عافت (الرياض)

مع اعلان الامانة عن برنامجها لاحتفالات العيد والتي يشهد 200 فعالية، جاءت ردود الفعل من المواطنين والمقيمين في الرياض مستبشرة لكنهم عبروا عن مخاوفهم من مشاق التنقل بين فعالية واخرى بسبب تنوعها وتفرقها بين عدة مواقع، وقال عبدالوهاب الشارخ إن الفعاليات المتعددة في اماكن متفرقة يشكل صعوبة في التنقل ونطالب بزيادة الفعاليات للاطفال وانشاء مدن العاب جديدة وتخصيص أماكن لتجمع العائلة، واضاف سلطان الشهري انه لا بد من تنظيم مسابقات للاطفال وحوافز للحضور وخلق اجواء فكاهية ومرحة والتنسيق بين الجهات الحكومية من حيث مواقف السيارات والسيولة المرورية ومنع الازدحام. من جانبه طالب عادل الحايف ببذل جهود اكبر في فعاليات العيد خاصة ان فترة الاجازة ممتدة لاكثر من عشرة ايام وهناك الكثير ممن يرغبون في قضاء العيد بالرياض. إلى ذلك اكد وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات الدكتور إبراهيم الدجين، أن برنامج فعاليات العيد يشهد إضافة موقع جديد للعائلات بحي النظيم والذي يقدم باقة من الفعاليات الشعبية والتراثية ليصل إجمالي عدد المواقع المخصصة للعائلات إلى 13 موقعا بالإضافة إلى 8 مواقع للنساء والأطفال و 14 موقعا لفعاليات الشباب والعروض المسرحية المخصصة للرجال.