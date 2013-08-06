الآثار تفتح متاحفها للزوار.. و20 موقعا تستقبل عشاق التاريخ

سعاد الشمراني (الرياض)

تستقبل المتاحف في المدن والمحافظات طوال أيام إجازة العيد زوارها ومرتاديها، وأبلغ الدكتور علي الغبان نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن عمل المتاحف خلال الإجازة يأتي في إطار اهتمام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمشاركة المتاحف في المناسبات الوطنية والاجتماعية وربطها بالأنشطة السياحية. مشيرا إلى أنه سيتم فتح المتاحف ابتداء من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.وقال الغبان إن كل متحف سيكون فيه مرشدون لتعريف الزوار بالمعروضات، مضيفا أن الهيئة تشجع على زيارة المتاحف المحلية والأماكن الأثرية بهدف التعرف على التراث المحلي والآثار الإنسانية، ما يعزز الجهود المحلية للمحافظة على التراث والثقافة والحرف المحلية وتقديمها للزوار بشكل أفضل.وسيتم خلال هذه الإجازة افتتاح عشرين متحفا في المناطق هي: المتحف الوطني وقصر المصمك في الرياض، والمتاحف الإقليمية في كل من الدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، والباحة، وحائل، والنماص، وكذلك المتاحف المحلية في كل من جازان، ونجران، والعلا، وتيماء، والجوف، والأحساء، وشقراء إضافة إلى بيت البسام في عنيزة، وبيت الربيعة في المجمعة، وقصر الملك عبدالعزيز بالدوادمي.