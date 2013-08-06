أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«بر» الدوادمي تستقبل الزكوات حتى منتصف ليلة العيد

Google+ Print
«بر» الدوادمي تستقبل الزكوات حتى منتصف ليلة العيد «بر» الدوادمي تستقبل الزكوات حتى منتصف ليلة العيد

 خالد العصيمي (الدوادمي)

أعلنت جمعية البر الخيرية في محافظة الدوادمي عن شروعها في استقبال زكاة الفطر بمقرها الواقع على شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز ابتداء من مغرب ليلة 28 من شهر رمضان المبارك، حتى ليلة العيد الساعة 12 ليلا.وأوضحت الجمعية أنها ستبدأ في توزيع ما يصلها من زكوات في الوقت الشرعي على مستفيدي ومستفيدات الجمعية والمسجلين في نظام جمعية البر الخيرية بالدوادمي.يذكر أن الجمعية قامت خلال شهر رمضان بالصرف الشامل للمواد الغذائية لشهر رمضان في مشروع تفطير الأسر حيث يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 1800 أسرة من كافة الفئات ذوي الحاجة، أرامل، مطلقات، معوقين وأسر سجناء، علما بأن تكلفة التفطير للأسرة الواحدة طيلة شهر رمضان بلغت 450 ريالا وللفرد 150 ريالا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية