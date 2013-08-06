«بر» الدوادمي تستقبل الزكوات حتى منتصف ليلة العيد

خالد العصيمي (الدوادمي)

أعلنت جمعية البر الخيرية في محافظة الدوادمي عن شروعها في استقبال زكاة الفطر بمقرها الواقع على شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز ابتداء من مغرب ليلة 28 من شهر رمضان المبارك، حتى ليلة العيد الساعة 12 ليلا.وأوضحت الجمعية أنها ستبدأ في توزيع ما يصلها من زكوات في الوقت الشرعي على مستفيدي ومستفيدات الجمعية والمسجلين في نظام جمعية البر الخيرية بالدوادمي.يذكر أن الجمعية قامت خلال شهر رمضان بالصرف الشامل للمواد الغذائية لشهر رمضان في مشروع تفطير الأسر حيث يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 1800 أسرة من كافة الفئات ذوي الحاجة، أرامل، مطلقات، معوقين وأسر سجناء، علما بأن تكلفة التفطير للأسرة الواحدة طيلة شهر رمضان بلغت 450 ريالا وللفرد 150 ريالا.