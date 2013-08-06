ننصح بعدم تناول الكحك واستبداله بالبسكويت أوالبتى فور بزيت الذرة

تستعد الأسر المصرية لاستقبال عيد الفطر وهذا الاستعداد يتطلب عمل الكعك والغريبة والبسكويت المحتوية على كميات كبيرة من الدهون والسكريات، ولكن هل مريض الكبد يمكن أن يتناول هذه النوعية من الحلويات أم أنها يمكن أن تسبب خطرا على صحته؟

يحذر الدكتور عمر هيكل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد مرضى الكبد من تناول الكعك والغريبة وكذلك مرضى السكر وضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين أوالمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة وذلك لاحتواء الكحك والغريبة على نسبة عالية من السمن والسكر والدقيق والمكسرات، وكل ذلك يؤدى إلى تدهور حالة هؤلاء المرضى بالإضافة إلى الانتفاخ وسوء الهضم والتلبك المعوى وزيادة الحموضة والميل للقىء عند تناول هذه الحلويات.

ويمكن الاستعاضة عن الكحك بالبسكويت أوالبيتى فور على أن يكون مصنوعا من زيت الذرة بكمية قليلة وأن يكون بدون حشو ملبن أومكسرات .

وننصح هؤلاء المرضى باستبدال الكحك والغريبة بالفواكة الطازجة مثل التفاح والموز والخوخ والكيوى والبطيخ وكذلك الإكثار من الخضروات الطازجة وان هذه النوعية من الخضروات والفاكهة غنية بالأملاح والمعادن والفيتامينات ولم تتعرض للطهى بعكس الكحك والغريبة .

ونحن كشعب مصرى مضياف وتكثر فى جميع البيوت المصرية عادة تقديم الكحك فى المنزل وتكثر كذلك الزيارات العائلية فى الأعياد خصوصا عيد الفطر المبارك وإذا كان ولابد فقطعة واحدة تكفى مع الاهتمام بالإكثار من شرب المياه والفاكهة الطازجة .

وننصح هؤلاء المرضى بالاهتمام بالخضروات والفاكهة الطازجة والاهتمام بضبط السكر وضغط الدم ومعرفة نسبة دهون الدم وكذلك وظائف الكلى والكبد وإذا كان هناك أى خلل أوقصور يتم اخذ العلاج اللازم من أدوية الضغط والسكر وتصلب الشرايين نتيجة عدم الانتظام فى الطعام أثناء عيد الفطر .