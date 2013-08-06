أفضل الطرق للاستفادة من واقى الشمس

تعتبر المنتجات الواقية من الشمس ضرورية فى فصل الصيف، خصوصا أن هناك حوالى 3.5 مليون حالة من سرطان الجلد، يتوقع تشخيصها العام الحالى.

وقال الدكتور رونالد موى، وهو طبيب الأمراض الجلدية والمتحدث باسم المؤسسة الأمريكية للعناية بسرطان الجلد: "خطر الإصابة بسرطان الجلد وخصوصا ما يسمى بالميلانوما، وهو النوع القاتل، يرتفع، ووضع واقى للشمس هو من أحد أفضل الطرق للحفاظ على الجلد".

التزم بالخطوات التالية لتحمى نفسك من أشعة الشمس القوية:

1. ينصح الخبراء بأن اختيار منتج واق للشمس يلاءم الشخص، هو الدافع الرئيسى للمواظبة على استخدامه.

> ويقول البروفيسور المساعد فى أمراض الجلد فى جامعة يال الدكتور جيفرى دوفر، "إذا كنت تظن أن واقى الشمس يجب أن يكون لزجا، أو لديه رائحة بشعة، فقد تكون اختارت النوع السيئ".

2. تذكر أن تختار عامل حماية الشمس الذى يوفر درجات مرتفعة من الحماية، ويمنع عامل حماية الشمس SPF 15 93 فى المائة من الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، فيما SPF 30 يعطى حماية تبلغ 97 فى المائة، وعامل حماية الشمس 50 يحمى بنسبة 98 فى المائة.

3. يجب أن يمنح واقى الشمس الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية والـUVB، لذا يجب أن يتأكد الشخص دائما من أن واقى الشمس يحتوى على مواد مثل الزنك أو الأفوبنزون، ما يوفر الحماية من الأشعة ما فوق البنفسجية.

4. وأشارت الدراسات إلى أن غالبية الأشخاص يضعون فقط ربع ما يحتاجون إليه، للوصول إلى عامل الحماية من الشمس. وينصح الخبراء بوضع طبقتين، وتكرار المحاولة أكثر من مرة.

5. أوضح أطباء الجلد أن الأنف يتأثر كثيرا بحروق الشمس. وقال موى أن 80 فى المائة من حالات سرطان الجلد التى استأصلها هى فى منطقة الأنف.

6. يمكن أن تخترق الأشعة فوق البنفسجية واقى الشمس. لذا، فإن بعض الشركات تضع المواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين سى، وإى، والشاى الأخضر، للمساعدة فى تخفيف الضرر.