أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أفضل الطرق للاستفادة من واقى الشمس

Google+ Print
أفضل الطرق للاستفادة من واقى الشمس أفضل الطرق للاستفادة من واقى الشمس

تعتبر المنتجات الواقية من الشمس ضرورية فى فصل الصيف، خصوصا أن هناك حوالى 3.5 مليون حالة من سرطان الجلد، يتوقع تشخيصها العام الحالى.

وقال الدكتور رونالد موى، وهو طبيب الأمراض الجلدية والمتحدث باسم المؤسسة الأمريكية للعناية بسرطان الجلد: "خطر الإصابة بسرطان الجلد وخصوصا ما يسمى بالميلانوما، وهو النوع القاتل، يرتفع، ووضع واقى للشمس هو من أحد أفضل الطرق للحفاظ على الجلد".

التزم بالخطوات التالية لتحمى نفسك من أشعة الشمس القوية:

1. ينصح الخبراء بأن اختيار منتج واق للشمس يلاءم الشخص، هو الدافع الرئيسى للمواظبة على استخدامه.
> ويقول البروفيسور المساعد فى أمراض الجلد فى جامعة يال الدكتور جيفرى دوفر، "إذا كنت تظن أن واقى الشمس يجب أن يكون لزجا، أو لديه رائحة بشعة، فقد تكون اختارت النوع السيئ".

2. تذكر أن تختار عامل حماية الشمس الذى يوفر درجات مرتفعة من الحماية، ويمنع عامل حماية الشمس SPF 15 93 فى المائة من الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، فيما SPF 30 يعطى حماية تبلغ 97 فى المائة، وعامل حماية الشمس 50 يحمى بنسبة 98 فى المائة.

3. يجب أن يمنح واقى الشمس الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية والـUVB، لذا يجب أن يتأكد الشخص دائما من أن واقى الشمس يحتوى على مواد مثل الزنك أو الأفوبنزون، ما يوفر الحماية من الأشعة ما فوق البنفسجية.

4. وأشارت الدراسات إلى أن غالبية الأشخاص يضعون فقط ربع ما يحتاجون إليه، للوصول إلى عامل الحماية من الشمس. وينصح الخبراء بوضع طبقتين، وتكرار المحاولة أكثر من مرة.

5. أوضح أطباء الجلد أن الأنف يتأثر كثيرا بحروق الشمس. وقال موى أن 80 فى المائة من حالات سرطان الجلد التى استأصلها هى فى منطقة الأنف.

6. يمكن أن تخترق الأشعة فوق البنفسجية واقى الشمس. لذا، فإن بعض الشركات تضع المواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين سى، وإى، والشاى الأخضر، للمساعدة فى تخفيف الضرر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365