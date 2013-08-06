فتح الباب: عودة نادى تليفونات بنى سويف رغبة شعبية

أجرى اللواء محمد عزت فتح الباب سكرتير عام محافظة بنى سويف، اتصالا بالمهندس محمد النواوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاتصالات، للتأكيد على دعم المحافظة لمطلب عدم تجميد نشاط نادى تليفونات بنى سويف، والتى تعبر عن رغبة شعبية جارفة فى بنى سويف ومطلب جماهيرى لأبناء محافظة بنى سويف، حيث وعده رئيس الشركة بالنزول لرغبة الجماهير ودراسة وجود رعاة للمشاركة فى تمويل أنشطة الفريق.

تجدر الإشارة أن نادى تليفونات بنى سويف شارك فى دورى الأضواء الموسم الملغى، وحقق نتائج طيبة مكنته من الاحتفاظ بموقع متميز فى المنطقة الدافئة بالجدول، وهو ما جعل الجماهير ترتبط بالنادى تشجيعاً للرياضة، حيث إنه الممثل الرسمى والوحيد لمحافظة بنى سويف فى دورى الأضواء والشهرة والتى غابت عنه لمدة تزيد عن 35 عاماً.